Fã morre após mal súbito em cruzeiro de Maiara e Maraisa

Homem de 41 anos estava acompanhado da esposa e da filha. Navio estava nas proximidades da Ilha do Maia, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro

Um homem de 41 anos morreu após sofrer um mal súbito no cruzeiro temático "Maiara & Maraisa em Alto Mar". Passageiro estava acompanhado da esposa e da filha. Morte foi confirmada quando o navio estava próximo à Ilha do Maia, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, nesse sábado, 30.

O cruzeiro saiu do Porto de Santos, no litoral de São Paulo. A Marina do Brasil informou que a Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis (DelAReis) recebeu um comunicado oficial sobre a morte do passageiro na tarde de sábado.