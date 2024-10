Maiara e Maraisa desmetem rumores sobre separação da dupla

“Gente, até para nascer, eu não nasci sozinha, nasci com a minha irmã”, afirmou Maraisa . Ela destacou que não pode “virar as costas para um irmão” e nem deixá-lo “de lado, independente das discussões”.

A dupla Maiara e Maraisa aproveitaram a participação no Domingão com Huck neste domingo, 27, para desmentir os rumores sobre o fim do duo.

“Nós somos uma família muito unida, e isso vem desde que minha mãe descobriu que estava grávida de duas”, declarou em outro momento. “A dupla não está acabando, desde que começou nunca teve essa hipótese. É tudo fake”, finalizou a cantora.

As irmãs gêmeas nasceram no dia 31 de dezembro e construíram juntas a carreira no sertanejo como dupla, fazendo parcerias com grandes nomes do cenário, como Marília Mendonça. Além de trabalharem, elas também moram juntas.