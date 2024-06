Luan Santana tem mal súbito e cancela show em Minas Gerais

O cantor se apresentaria no DivinaExpo, em Divinópolis, mas precisou ser internado em SP. Assessoria do cantor afirmou que ele já está em casa, em repouso

De acordo com o Sindicato, no aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, o artista necessitou ser imediatamente levado para o Hospital Albert Einstein , em São Paulo.

A informação sobre o mal súbito foi divulgada pela assessoria de comunicação do Sindicato Rural de Divinópolis, organizador do DivinaExpo, onde o cantor se apresentaria.

Neste domingo, 2, assessoria de comunicação do cantor informou ao G1 que Luan está em casa, em repouso. Ainda de acordo com a assessoria do artista, ele já não estava se sentindo bem quando chegou a Divinópolis, o piloto então retornou para São Paulo.

Luan já havia passado mal no dia 28 de abril e chegou a ser atendido no Hospital Albert Einstein. O médico recomendou 4 dias de repouso, mas o artista não seguiu a orientação e fez shows nos dias 29 e 30.

Nota do Sindicato, organizador do evento



"Devido a um problema de saúde, o show do Luan Santana que aconteceria na noite de hoje, 1° de junho, na Divinaexpo, não foi realizado.