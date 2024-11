Morre apóstolo Rina; veja o que se sabe sobre acidente de líder da Bola de Neve

O fundador da igreja evangélica Bola de Neve teria caído com a moto e sofrido ferimentos graves, mas chegou ao hospital com vida. Veja o que se sabe

O fundador da igreja evangélica Bola de Neve teria caído da motocicleta sem envolvimento de outros veículos no acidente e chegou ao hospital ainda com vida. Confira o que se sabe até agora.

Conforme o Uol, ele estava voltando de um culto em São João da Boa Vista junto do grupo "Pregadores do Asfalto", o motoclube da Bola de Neve, quando perdeu o controle da moto e caiu.

O acidente aconteceu às 16h04min, na rodovia Dom Pedro I, em Campinas. Rina estava em estado grave devido à queda e foi levado ainda com vida ao Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Rina foi socorrido com parada cardíaca

A assessoria do hospital informou ao g1 Campinas que o paciente deu entrada na unidade de saúde com uma parada cardíaca e a equipe realizou manobras de reanimação. No entanto, ele não conseguiu estabilizar-se e morreu antes de realizar uma tomografia.

O pastor também teria sofrido uma fratura na clavícula e, de acordo com testemunhas do local, aparentava ter costelas quebradas.