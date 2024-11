Morre em acidente, aos 34 anos, o cantor Cauê Felici

Cauê Felici, de 34 anos, ficou ferido em colisão frontal de carros em Araraquara, e não resistiu no sábado, 16. O corpo será enterrado neste domingo

O acidente aconteceu na altura do km 264. Um veículo seguia sentido interior quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com o carro dirigido por Cauê, que vinha no sentido capital.