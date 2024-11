Apóstolo Rina foi acusado por agressão e estava afastado da igreja; entenda

Ex-esposa do pastor, Denise Seixas, o denunciou em junho deste ano por violência doméstica. Relembre o caso e entenda o que aconteceu

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, 52 anos, conhecido como apóstolo Rina, morreu nesse domingo, 17 . Rina fundou a Igreja Bola de Neve em 2000, com intuito de abordar o público jovem. Reconhecido como um líder cativante e com forte presença nas redes sociais, ele também chamou atenção por problemas judiciais.

Em um dos episódios violência, Denise Seixas diz que Rinaldo lhe desferiu um soco no nariz, mas não o denunciou em razão de sua influência.

Rina negava as acusações e dizia confiar na apuração “técnica e isenta” dos fatos.

Denise ainda diz que, nos últimos dois meses de relacionamento, perdeu acesso às redes sociais e temia que alguém fizesse algo contra a sua reputação.

Ela também afirmou ter ficado sem acesso às suas finanças e que precisou recorrer a uma pessoa indicada por Rinaldo sempre que precisasse de dinheiro. As informações são do O Globo.

Medida protetiva

A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as acusações e Denise recebeu uma medida determinando que Rinaldo mantivesse uma distância mínima de 300 metros dela, de familiares e de testemunhas do processo. O pastor também estava proibido de se comunicar com ela.