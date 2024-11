Aos 83 anos, morre Jânio Soares, fundador da banda Periquito da Madame

O sepultamento ocorre nesta sexta-feira, 15, às 15h30min, no cemitério Parque da Paz. Jânio é considerado o criador do pré-carnaval em Fortaleza

Fundador da banda Periquito da Madame, o microempresário Antônio Paz Soares, mais conhecido como Jânio Soares, morreu nessa quinta-feira, 14, aos 83 anos. O velório ocorre nesta sexta, 15, enquanto o sepultamento será realizado às 15h30min no cemitério Parque da Paz.

Ao lado do amigo Lincon Machado, Jânio fundou o Bar Mincharia, localizado próximo no Poço da Draga, na Praia de Iracema, há 35 anos. Em entrevista ao Vida&Arte em abril último, Jânio relembrou a fundação do estabelecimento e as histórias memoráveis da boemia fortalezense.