Bola de Neve: conheça o que é a igreja fundada pelo apóstolo Rina

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, 52 anos, conhecido como apóstolo Rina, morreu nesse domingo, 17, após sofrer um acidente de moto. Ele ganhou destaque por fundar a Igreja Bola de Neve nos anos 2000.

Com intuito de atrair o público jovem e esportista, ganhou destaque por sua abordagem que foge do tradicional, com linguagem considerada descontraída e uma postura liberal quanto à vestimenta, piercings e tatuagens.