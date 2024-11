Qual o próximo feriado após o Dia da Proclamação da República?

O último feriado de novembro é o Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra. Além dele, há apenas mais uma folga em nível nacional. Veja quando

O Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro, será feriado em todo o Brasil pela primeira vez. Além dele, há apenas mais uma folga até o fim de 2024, veja quando e em qual dia da semana cai.

Com o “feriadão”, resultado do Dia da Proclamação da República nesta sexta-feira, 15, muitos brasileiros já estão contando os dias para a próxima folga, que já acontece na semana seguinte.

O último feriado de novembro é o Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra. A data foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 21 de dezembro de 2023, por meio da lei 14.759.

Novembro tem três feriados no total e o último acontece na próxima semana.

O Natal é a última folga do ano. Embora muitas famílias se reúnam para celebrar a data na véspera, dia 24, o feriado nacional oficial é no dia 25.

31 de dezembro é feriado?

A virada do ano acontece no último dia do ano, 31 de dezembro, que será em uma terça-feira em 2024. Assim como a véspera de Natal, a véspera de Ano Novo não é considerada feriado nacional. Apenas o 1º de janeiro é feriado.