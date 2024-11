Mulher é presa após chutar e atropelar gato no Distrito Federal

Mulher é flagrada por câmeras de segurança em Ceilândia chutando e atropelando um gato. Esposo também participou do crime, jogando o animal morto no lixo.

Um caso de crueldade foi registrado contra uma mulher em Ceilândia, uma região residencial do Distrito Federal. As câmeras de segurança flagraram-na chutando um gato que estava próximo ao seu carro e, posteriormente, passando por cima do animal com o automóvel, deixando-o morrer em seguida.

Suspeito de matar cachorro de estimação a tiros é preso em Orós; CONFIRA



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O caso aconteceu na última sexta-feira, dia 8, por volta das 17h (horário de Brasília). Ela estava dirigindo um Fiat Palio cinza e, após passar com a ré sobre o animal, viu o gato ainda se levantando, mas saii como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, o gato não resistiu.