Homem de 50 anos morre após salto de speed flying no Rio de Janeiro

Um homem de 50 anos de idade morreu durante o último domingo, 3, ao tentar realizar um salto de speed flying, modalidade esportiva similar ao paraquedismo, porém praticada com um equipamento menor e em maior velocidade. O acidente ocorreu na montanha da Pedra Bonita, zona sul do Rio de Janeiro.

Segundo informações divulgadas pelo portal g1 Rio de Janeiro, as buscas pelo corpo da vítima duraram cerca de 4 horas. O corpo caiu da altura de 250 metros em direção a uma zona de difícil acesso em mata próxima à Pedra Bonita e foi encontrado por agentes do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio.

Confira momento do acidente:

Organizadores afirmam que prática de voo livre na região é segura

Ao g1, o vice-presidente do Clube São Conrado de Voo Livre (CSCLV), Bruno Menescal, lamentou o ocorrido e reforçou que a prática de voos livres na região é segura e realizada apenas por pessoas credenciadas, com licença e equipamentos regularizados.