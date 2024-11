Menino de 12 anos é atacado por pit bulls e sofre ferimentos graves

Segundo a mãe, Gabriela Silvano, o garoto sofreu mordidas nas pernas e no braço direito, e ela temeu pela vida do filho. "Achei que ele tinha morrido, que eu tinha perdido meu filho", relatou.

O ataque só parou quando um motorista que passava pelo local jogou o carro em direção aos cães para afastá-los do garoto . O homem também se responsabilizou por levar o menino ao hospital. A mãe do jovem contou que ele ficou em estado de choque e não conseguiu pensar em nada enquanto era atacado.

Ataque de pit bulls em São Paulo: lesão corporal e omissão de cautela

Após o ataque, o menino foi levado ao Hospital Regional de Registro, onde ficou internado até a última sexta-feira, dia 1º. Gabriela Silvano afirmou que não recebeu apoio dos donos dos pit bulls durante a internação do filho, embora após a alta, eles tenham concordado em cobrir as despesas com medicamentos. O menino precisou passar por uma cirurgia de reconstrução de tecidos e ainda sente dores, além de estar com medo.

A Polícia Militar (PM) que chegou ao local encontrou os dois pit bulls adultos e dois filhotes soltos e agressivos. O menino estava recebendo atendimento de uma ambulância. A tutora dos cães foi levada à delegacia para prestar depoimento, e o caso está sob investigação.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal e omissão de cautela na guarda de animais. O pai da criança foi orientado sobre o prazo para representação criminal, necessário para a ação penal condicionada, segundo a legislação vigente.