Airbus: América Latina demandará dobro de aeronaves em 20 anos; Brasil crescerá acima da média

A Airbus apresentou nesta terça-feira, 29, o relatório de Previsão do Mercado Global, o Global Market Forecast 2024 (GMF). Nele, a gigante do mercado aeroespacial projeta que a frota da aviação da América Latina e Caribe deve quase dobrar até 2043, crescendo dos atuais 1.560 para 2.670 aeronaves nos próximos 20 anos.

A expectativa de crescimento no período se ampara pela perspectiva de aumento da classe média da região, que passará a representar dois terços da população em 2043. Com isso, a Airbus avalia que haverá maior demanda tanto para viagens de lazer como para as de negócios.

Entre os países, o Brasil se destaca no levantamento, devendo crescer acima da média. Na América Latina, espera-se um aumento de 0,48 viagens per capita verificados em 2023 para 0,94 de viagens per capita em 2043. Atualmente a taxa brasileira está em 0,4 e, conforme a Airbus, deve alcançar 1 em 2043.