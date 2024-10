5 lançamentos do Disney+ em novembro de 2024

Novembro reserva grandes produções no Disney+ (Imagem: Mouse Family | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Novembro promete ser um mês emocionante para os assinantes do Disney+. Há várias estreias programadas. Entre elas, o documentário ‘Music by John Williams’, que explora a carreira do icônico compositor, destacando suas trilhas sonoras lendárias que marcaram o cinema moderno. Para os fãs de filmes emocionantes, ‘Fora de Mim’ traz a tocante história de Melody Brooks, uma jovem com paralisia cerebral que luta por inclusão e reconhecimento em sua vida escolar. Além disso, há a série brasileira ‘Amor da Minha Vida’, apresentando um romance intenso e os desafios emocionais enfrentados pelos personagens de Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Abaixo, confira mais informações sobre essas e outras estreias da Disney+ em novembro!

1. A música de John Williams (01/11) O documentário ‘A música de John Williams’ relata a trajetória de sucesso do maestro com suas trilhas sonoras icônicas (Imagem: Reprodução digital | Disney+) O documentário ‘Music by John Williams’ faz uma retrospectiva completa da carreira brilhante do maestro, responsável por compor trilhas sonoras icônicas de filmes e franquias, como ‘Star Wars’, ‘Harry Potter’, ‘Indiana Jones’, ‘Jurassic Park’, ‘ET: O Extraterrestre’ e ‘Tubarão’, e que teve suas produções indicadas 54 vezes ao Oscar. O filme oferece uma visão íntima do processo criativo de Williams por meio de entrevistas exclusivas com o próprio compositor e depoimentos de cineastas renomados, como Steven Spielberg, George Lucas e J.J. Abrams. Também apresenta imagens de arquivo e registros históricos para mostrar como suas composições ajudaram a moldar algumas das obras mais impactantes do cinema moderno.

Além disso, a produção aborda o papel de Williams na preservação da música orquestral, demonstrando como ele conseguiu manter esse estilo relevante e conectá-lo a diferentes gerações. 2. Me conte mentiras – 2ª temporada (06/11) A segunda temporada de ‘Me conte mentiras’ acompanha a volta de Lucy e Stephen para a faculdade após um término conturbado (Imagem: Reprodução digital | Disney+) A série é baseada no romance de mesmo nome de Carola Lovering e acompanha o envolvimento complexo entre Lucy Albright (Grace Van Patten) e Stephen DeMarco (Jackson White), dois jovens que se conhecem durante a faculdade. Ao longo do tempo, o relacionamento entre eles se torna cada vez mais intenso, gerando consequências emocionais que afetam não apenas suas vidas, mas também as pessoas ao seu redor.

Após um término difícil durante o verão, Lucy e Stephen retornam ao ambiente universitário. A trama se aprofunda nas repercussões das escolhas que ambos fizeram, revelando como essas decisões moldam seus destinos de formas imprevisíveis e trazem novas complicações em suas jornadas emocionais. 3. Interior Chinatown (19/11) Em ‘Interior Chinatown’, Willis se envolve em uma investigação criminal que pode mudar a sua vida para sempre (Imagem: Reprodução digital | Disney+) Baseada no premiado livro homônimo de Charles Yu, a série acompanha Willis Wu (Jimmy O. Yang), um ator que trabalha em um restaurante em Chinatown e se vê preso em papéis repetitivos de figurante. Embora sonhe em alcançar algo maior e se tornar o protagonista de sua própria história, ele precisa lidar com uma rotina desgastante e com as dinâmicas complexas de poder presentes nas gangues locais.

A trama ganha novos contornos quando Willis se envolve em uma investigação criminal ao lado da detetive Lana Lee (Chloe Bennet). Enquanto tenta desvendar os mistérios por trás do desaparecimento de seu irmão, o protagonista também se depara com segredos familiares que podem mudar sua perspectiva sobre sua identidade e o mundo ao seu redor. 4. Fora de mim (22/11) O filme ‘Fora de mim’ acompanha a vida de Melody, que tem paralisia cerebral, e passa a frequentar a escola regular (Imagem: Reprodução digital | Disney+) Inspirado no best-seller homônimo de Sharon M. Draper, o filme acompanha Melody Brooks (Phoebe-Rae Taylor), uma jovem com paralisia cerebral. Ela é não-verbal e depende de uma cadeira de rodas, o que a faz enfrentar dificuldades para se integrar na escola. No entanto, sua vida muda quando uma professora percebe seu verdadeiro potencial e convence os pais da jovem de que ela pode estudar com os alunos regulares.

A partir daí, Melody passa a participar das aulas, revelando suas habilidades e mostrando a importância da inclusão. Assim como o livro, o filme aborda de maneira sensível os desafios enfrentados por pessoas com paralisia cerebral, enfatizando a necessidade de olhar além das limitações físicas e valorizar a capacidade intelectual e emocional desses indivíduos. 5. Amor da minha vida (22/11) Em ‘Amor da minha vida’, Bia e Victor passam por altos e baixos em seus relacionamentos amorosos (Imagem: Reprodução digital | Disney+) A série original brasileira do Disney+ segue a trajetória de dois melhores amigos, Bia (Bruna Marquezine) e Victor (Sérgio Malheiros), que compartilham intimamente suas vidas, especialmente os altos e baixos de seus relacionamentos conturbados.