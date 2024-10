Senador Jorge Kajuru tem vídeos íntimos vazados e diz que denunciará o caso

Na internet, os vídeos são acompanhados de uma mensagem que acusa Jorge Kajuru (PSB) de ter se envolvido com uma mulher casada

Na internet, os vídeos são acompanhados de uma mensagem que acusa Jorge Kajuru de ter se envolvido com uma mulher casada, ou seja, supostamente a que a aparece no vídeo.

Vídeos íntimos do senador de Goiás, Jorge Kajuru (PSB), foram vazados nas redes sociais , nesse sábado, 19.

Segundo o senador, o vídeo, gravado no interior de um apartamento, é de março de 2007 e, portanto, foi gravado quando ele e a mulher envolvida estavam solteiros. Além disso, ressaltou que ambos "não devem satisfação a ninguém".

“Lembro como se fosse hoje. Eu estou com 63 anos de idade, já tive várias namoradas, mas nunca expus relacionamento meu. Todas as minhas relações foram discretas. Nunca mexi com mulher casada”, destacou o senador durante a entrevista.