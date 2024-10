Mulher é esfaqueada por ex-marido em zona eleitoral de Sergipe

Uma mulher foi esfaqueada pelo ex-companheiro em uma zona eleitoral de Aracaju, capital do estado de Sergipe, nesse domingo, 6, quando ocorrem as eleições municipais de 2024. O crime ocorreu dentro do Centro de Excelência João Costa, no Bairro Getúlio Vargas, onde a vítima estava acompanhada da mãe e do filho.

A mulher, que tem medida protetiva contra o ex-marido, teve cortes nas costas e foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O suspeito foi baleado por um policial militar e se encontra gravemente ferido. As informações do g1 Sergipe.