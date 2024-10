Voo com brasileiros repatriados do Líbano chega a São Paulo

Aeronave saiu de Beirute e pousou no Brasil, transportando 229 pessoas. Objetivo da operação é repatriar até 500 cidadãos por semana.A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou neste domingo (06/10) na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, com 228 brasileiros, entre eles, 10 crianças de colo. Também viajaram três animais domésticos. Eles foram recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama, Janja, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A aeronave aterrissou às 10h25, depois de ter saído no sábado de Beirute e fazer uma parada em Portugal para abastecimento. Depois, voltou a decolar às 23h56 de Lisboa rumo ao Brasil. O voo faz parte da primeira fase da Operação Raízes do Cedro, do governo federal, de repatriação de brasileiros, que tem como objetivo repatriar até 500 pessoas por semana. Mais de 3 mil manifestaram interesse em voltar ao Brasil. Estima-se que cerca de 21 mil brasileiros morem em território libanês. Repatriação era prevista para sexta "O governo brasileiro reitera o alerta para que sigam as orientações de segurança da embaixada em Beirute e das autoridades locais e, para os que disponham de recursos para tanto, procurem deixar o território libanês por meios próprios. O aeroporto de Beirute continua em operação para voos da companhia libanesa Middle East Airlines", diz a nota, assinada pelos ministérios das Relações Exteriores e da Defesa, além da Força Aérea Brasileira (FAB). A repatriação era prevista para esta sexta-feira, mas foi adiada para análise das condições de segurança. Na noite de quinta, os bombardeios israelenses em direção ao Líbano foram intensificados. Até mesmo áreas próximas do aeroporto de Beirute chegaram a ser atingidas. md (Agência Brasil, ots)