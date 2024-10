Homem é baleado pela PM após tentativa de feminicídio durante votação em Sergipe

Repórter do caderno de Esportes

Um homem não identificado foi baleado por um policial militar neste domingo, 6, após tentativa de feminicídio contra a ex-companheira durante o momento de votação.

O crime ocorreu no Centro de Excelência João Costa, localizado no bairro Getúlio Vargas, na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP-SE), a mulher se encontrava junto ao filho de 10 anos no colégio eleitoral quando foi abordada pelo ex-companheiro, contra quem já possui uma medida protetiva.