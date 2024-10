17,04% da população indígena com mais de 15 anos no Ceará é analfabeta

Ceará é o nono estado brasileiro com maior taxa de indígenas que não sabem ler ou escrever. Dados do Censo Demográfico 2022, do IBGE, sobre a população indígena foram publicados nesta sexta-feira, 4

O Ceará tem 17,04% da população indígenas com mais de 15 anos não alfabetizada. Estado é o nono com maior taxa de indígenas que não sabem ler ou escrever. São 43.816 pessoas indígenas com 15 anos ou mais no território, das quais 36.351 são alfabetizadas e 7.465, não. Dados são do Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicado nesta sexta-feira, 4.

A taxa de alfabetização no Estado é de 82,96%. Entre as mulheres (85,42%), a taxa é maior do que entre os homens (80,34%). Quanto maior a idade, maior a proporção de pessoas que não têm esse conhecimento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Taxa de alfabetizados é maior na faixa etária de 15 a 19 anos, chegando a 97,33%. Metade (50,90%) das pessoas de 65 anos ou mais não sabe ler ou escrever. Na população idosa acima de 80 anos, a taxa de alfabetização é de apenas 38,12%.