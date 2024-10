Mudanças climáticas podem reduzir presença de mandiocas silvestres no NE

Imagem de apoio ilustrativo: estudo simulou variáveis como precipitação e temperatura nas regiões onde o alimento ocorre Crédito: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock)

Dois cenários foram criados com base nessas simulações, um otimista e um pessimista. Nas melhores condições encontradas pelo estudo, cinco das espécies analisadas podem sofrer redução na faixa de distribuição até 2100. Já na simulação mais preocupante, a expectativa é de que seis espécies sejam prejudicadas pelas mudanças climáticas. Em ambos, quatro dessas espécies podem experimentar redução total de suas áreas de ocorrência. A bióloga e pesquisadora da UFRPE, Karen Yuliana Suarez-Contento, explica que essa redução pode ser atribuída ao fato de os eventos climáticos estarem se tornando cada vez mais extremos. "A gente observou que as mudanças na precipitação e na temperatura são as que mais vão afetar as ocorrências dessas espécies. A previsão é que as temporadas de chuva sejam com ainda mais chuva, e as temporadas de seca sejam com ainda mais seca", explica a pesquisadora.

Os prejuízos causados por esses cenários climáticos não afetariam apenas a mandioca silvestre, mas também a cultivada, comumente utilizada para consumo humano. Segundo Karen, o sumiço da espécie silvestre pode prejudicar a mandioca que nós comemos, podendo afetar a sua ocorrência também no futuro. "Algum dia elas [espécies silvestres] poderiam ser usadas para melhoramento da mandioca cultivada, porque essas espécies poderiam ter algumas adaptações ecológicas, que ajudariam a suportar algumas condições climáticas adversas, que talvez a mandioca [cultivada] não consiga", acrescenta. A planta também é parte importante na diversidade das regiões de caatinga e serrado, servindo de alimento e fonte de nutrientes para diversas espécies de animais, como bovinos, caprinos, ovinos, aves e suínos, que extraem nutrientes das raízes e hastes (parte aérea) da mandioca.

Outra preocupação apontada no estudo é a possibilidade de que essas mudanças climáticas possam afetar não só a mandioca, mas também outros tipos de culturas silvestres como o arroz, o milho e o feijão. As causas seriam semelhantes às da mandioca. "Essa é a tendência para essas espécies. As mudanças climáticas estão sendo extremas, então os lugares que são mais quentes vão ficar ainda mais quentes, os lugares que têm mais chuva vão ter ainda mais chuva. Isso afeta qualquer tipo de planta porque as condições ótimas para essas plantas crescerem vão mudar", pontua Suarez-Contento. A cerca de 70 anos do prazo estipulado pelo estudo, os pesquisadores apontam a necessidade de medidas imediatas para conter os efeitos das mudanças climáticas. Dentre as soluções, estão a criação e a expansão de áreas protegidas, o estabelecimento de corredores ecológicos, além da restauração de áreas degradadas.