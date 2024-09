Faculdade em Campinas importa cabeças congeladas dos EUA para aulas de harmonização facial

Conhecida como “fresh frozen”, a técnica garante uma experiência mais realista para o estudante, a partir do uso de uma cabeça real. Entre os benefícios destacados por quem utiliza o procedimento, está a ausência de produtos químicos como o formol na conserva das cabeças, que podem danificar a estrutura do cadáver. As informações são do portal G1 Campinas e Região.

Uma faculdade no interior do estado de São Paulo tem importado cabeças congeladas para aulas de harmonização facial. Localizada na cidade de Campinas, o Centro de Treinamento Acadêmico utiliza peças vindas dos Estados Unidos para simular crânios de pacientes reais durante as lições.

Apesar de gerar espanto inicial, a prática é totalmente legalizada no Brasil, já que a doação de corpos para a ciência está prevista no artigo 14 do Código Civil. Entretanto, em casos onde as doações sejam em quantidade insuficiente, as instituições de ensino e pesquisa podem realizar a importação de cadáveres, mediante autorização do governo federal.

Para a cirurgiã-dentista e professora da CTA Campinas, Erika Bueno Camargo, a técnica é adotada para preparar melhor o aluno que está se preparando para realizar o procedimento em pessoas vivas. Com peças em bom estado de conservação, é possível aprimorar também a parte sensorial dos estudantes no trato com as estruturas de um crânio humano.

“A cabeça é perfeita, então o aluno tem essa sensação de conseguir passar o fio de PDO, o ácido hialurônico, e o subcutâneo do 'fresh frozen' e sentir como seria no paciente de verdade”, explica Erika, em entrevista ao G1.