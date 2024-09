Duas marcas de azeite são proibidas pela Anvisa; saiba quais são

A Anvisa proibiu a comercialização de duas marcas de azeite e um lote de coco ralado. Falta de CNPJ e de local de fabricação caracterizam comércio ilegal no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio do Diário Oficial da União, proibiu a comercialização, fabricação, distribuição, importação e consumo de duas marcas de azeite de oliva: Serrano e Cordilheira. A decisão foi publicada nessa terça-feira, 24.

No documento, consta que a motivação seria o fato de as empresas não terem CNPJ nem local de fabricação atrelado ao seu nome. A ausência, segundo as leis brasileiras, caracteriza uma comercialização ilegal.