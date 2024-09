Martini com diamantes? Restaurante nos EUA viraliza com drink de mais de R$ 71 mil

O Martini de luxo é feita a base de água de tomate, azeite de manjericão com limão, o destilado Mezcal e licor Ancho Reyes e é apresentado com um colar de diamantes infusionado na bebida; confira

A bebida é intitulada de " Morrow Martini " e está bem longe do conceito clássico coquetel Martini, que mistura gim ou vodca com vermute e azeitona.

A bebida intitulada de "Morrow Martini" tem causado grande repercussão desde que foi incluída no cardápio do Adalina Chicago. O drink de luxo consta no menu com valor de US$ 13 mil (dólares americanos), o equivalente a R$ 71.689,80 na cotação desta sexta-feira, 20 de setembro.

Já imaginou beber um drink com diamantes ? Ou pagar mais de R$ 70 mil em uma única dose de Martini? Apesar da situação inusitada, foi exatamente essa combinação que fez um restaurante italiano na cidade de Chicago, nos Estados Unidos , viralizar nas redes sociais.

De que é feito o coquetel com diamantes e vendido por mais de R$ 71 mil?

A bebida foi desenvolvida especialmente para integrar o menu do restaurante italiano Adalina. O drink é feito a base de água de tomate e azeite de manjericão com limão, além disso leva o destilado Mezcal e o licor Ancho Reyes, produzido com infusão de pimenta mexicana,.

O drink foi criada pelo norte-americano Colin Hofer, que foi premiado como sommelier do ano em 2022, pelo Guia Michelin, e é servido dentro de um domo com fumaça, para adicionar um toque de mistério e defumar o copo durante a apresentação do drink.

Colar de diamantes acompanha drink "mais caro" dos Estados Unidos

A bebida desenvolvida por Colin não chama atenção apenas pelo sabor, mas, também pelo que é agregado ao drink.