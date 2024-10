185 kg de Barbatanas de Tubarão-Azul é apreendido em São Luís

Considerado item culinario de luxo em países asiaticos, neste ano já foi apreendido o total de 392 kg no Brasil

Segundo investigações, as barbatanas seriam dissecadas em São Luís antes de serem enviadas pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para o exterior. O material apreendido foi entregue ao Ibama, e os envolvidos na operação poderão responder por crimes ambientais.

A prática que envolve a captura de tubarões apenas para a retirada de suas nadadeiras, é considerada ilegal no Brasil, devido ao impacto ambiental e ao descarte frequente dos animais ainda vivos. Segundo a Receita Federal as barbatanas apreendidas não possuíam a documentação necessária que atestasse sua legalidade, infringindo normas ambientais vigentes.

A Receita Federal realizou uma operação em São Luís, no Maranhão, nessa segunda-feira, 30, resultando na apreensão de aproximadamente 185 quilos (kg) de barbatanas de tubarão-azul (Prionace glauca), uma espécie ameaçada de extinção. A carga, que estava dividida em seis volumes, tinha como destino a China, onde as barbatanas são consideradas um item de luxo em 'sopas ostentação', que podem custar até 500 dólares por prato.

Essa não é a primeira vez que a Receita Federal realiza ações contra a pesca predatória. A apreensão, que ocorreu em São Luís, marca a quarta operação relacionada a barbatanas de tubarão em menos de um mês, sendo que as outras três ocorreram no Ceará, totalizando cerca de 392 kg de barbatanas confiscadas. Em janeiro deste ano, centenas de barbatanas de tubarão-martelo, outra espécie ameaçada, também foram encontradas no Porto de Raposa, na Região Metropolitana de São Luís.