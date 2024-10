Ataque a tiros contra trem em Tel-Aviv deixa 8 mortos e vários feridos

Oito pessoas morreram e várias outras ficaram feridas em um ataque a tiros em Tel-Aviv, a principal cidade de Israel, nesta terça-feira, 1º. Dois homens atiraram contra um trem em circulação, pouco depois de os moradores serem orientados a se protegerem de um ataque de mísseis lançados pelo Irã.

A polícia disse que os dois suspeitos foram mortos no local e pediu aos cidadãos que sigam as instruções militares.

Pouco depois do ataque a tiros, o sistema de defesa aérea de Israel interceptou uma série de mísseis sobre Tel-Aviv. Os mísseis puderam ser vistos explodindo no céu. "As forças policiais estão lidando com a cena sob um ataque de mísseis", disse a polícia em um comunicado sobre o ataque.