Líderes de organizadas do Milan e Inter são presos por suposto envolvimento com a máfia

A polícia italiana prendeu 19 pessoas, incluindo os líderes das torcidas organizadas do Milan e Inter de Milão, em uma operação que investiga a presença da máfia nesses grupos. De acordo com o jornal ‘Gazzetta dello Sport’, a ação faz parte de uma investigação sobre a infiltração da máfia nas torcidas dos dois clubes.

Entre os detidos estão Luca Lucci, líder da torcida do Milan, e Renato Bossetti, líder da torcida da Inter de Milão. Das 19 pessoas presas, 16 foram colocadas em prisão preventiva e três em prisão domiciliar. Além disso, cerca de 50 mandados de busca foram executados contra suspeitos de crimes como associação criminosa, extorsão e lesões. Ao mesmo tempo, todos com agravante do envolvimento mafioso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A operação foi resultado de uma longa investigação conduzida pela Procuradoria de Milão, iniciada após o assassinato de Antonio Bellocco, um torcedor da Inter com conexões com a máfia calabresa, ocorrido em 4 de setembro. Bellocco acabou sendo esfaqueado por Andrea Beretta, outro integrante da torcida do Inter.