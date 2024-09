Metade das espécies de peixes do Brasil pode ser prejudicada caso perda de recifes chegue a 25%

Estima-se que a presença dos corais tenha sido reduzida pela metade desde 2050 em todo o planeta Crédito: Marcus Davis/Mar do Ceará/Sema/Labomar

Metade das espécies de peixe presentes na costa do Brasil pode ser prejudicada de alguma forma, caso a perda dos recifes de corais chegue a 25%, de acordo com um estudo publicado nesse sábado, 28, na revista científica Global Change Biology. A pesquisa, que foi conduzida por universidades brasileiras e estrangeiras, indica que atividades humanas e as mudanças climáticas são os principais fatores responsáveis pela perda. O estudo foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e da Universidade de Évora, em Portugal. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O coral, de modo simples, é a árvore do mar. Ele é um organismo bio-construtor, funciona como se fosse um engenheiro do ecossistema, que torna a vida de outros organismos, como peixes, lagostas, caranguejos e lulas possível. O coral, além disso, também é capaz de imobilizar carbono e purificar águas.

Os pesquisadores, então, simularam três cenários, com oito espécies de corais e 63 espécies de peixes, para saber quais seriam os impactos da perda dos recifes no ecossistema marinho. "A gente fez o que a gente chama de estudo in silico, um Estudo de Simulação de Computador, [em busca de entender] o que acontece com um sistema se a gente tirar uma espécie dela", contextualiza Luza. O primeiro cenário focou na perda dos corais com os quais os peixes mais se associam. Neste, os impactos foram mais severos. O segundo analisou os corais que são mais vulneráveis ao branqueamento, fenômeno que pode causar a mortalidade desses indivíduos. Já o terceiro funcionou como controle, avaliando a perda aleatória dos corais. Luza ainda ressalta que a perda de corais e, consequentemente, dos peixes também pode gerar uma série de impactos socioambientais. "Se você está perdendo espécies que têm um potencial estético, algum atrativo, você vai ter um prejuízo direto no turismo."