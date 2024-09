Homem morre após levar choque elétrico em food truck em Palmas

O caso foi registrado como morte acidental por choque elétrico, mas todas as circunstâncias do fato serão investigadas pela policia

Na noite dessa sexta-feira, 27, Benedito Flávio de Souza, de 25 anos, perdeu a vida após receber uma descarga elétrica em um food truck na avenida Palmas Brasil Norte, em Palmas, capital do Tocantins, por volta das 22h30min. Ele caiu desacordado após encostar em uma estrutura metálica na parte externa do trailer.

O proprietário do trailer chegou a desligar o padrão de energia interrompendo o fluxo de energia, mas o rapaz já estava caído. A vítima trabalhava como garçom em um restaurante da capital e estava de férias.

De acordo com o portal G1 Tocantins, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte do homem no local.