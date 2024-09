Maior avião de cargas do mundo pousa no Galeão; veja vídeo

A aeronave tem capacidade de transportar até 150 toneladas Crédito: Henry Siismets/Unsplash

Com capacidade para transportar até 150 toneladas de carga, o Antonov AN-124, maior avião cargueiro do mundo, pousou neste sábado, 28, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Por volta de 13h, a aeronave se aproximou do local, com equipamentos para a operação de uma indústria de óleo e gás fluminense. Além disso, partiu de Hong Kong, na China, desde a última quinta-feira, 26. Logo depois, voou até Mombaça, no Quênia. Agora, a expectativa é de que parta para Houston, nos Estados Unidos, no domingo, 29.

Uma das curiosidades da aeronave é que possui 69 metros de comprimento. Já em altura, atinge aproximadamente 21 metros, sendo que a envergadura, distância entre as pontas das asas, é de 73 metros. Outro ponto é que, quando foi pensado inicialmente, o objetivo era levar tanques, tropas, lançadores de mísseis, entre outros materiais militares. O maior volume de cargas que o modelo já conseguiu transportar foi 135 toneladas, quando enviou um gerador elétrico da Siemens da Alemanha para a Índia.