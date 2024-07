7 dicas para aumentar a durabilidade da maquiagem de casamento

Antes de pensar na maquiagem, é fundamental cuidar bem da pele. Ter uma rotina básica de skincare é essencial para garantir que a pele esteja saudável, equilibrada e hidratada no dia do casamento. Os três pilares são: limpar, hidratar e proteger.

O casamento é um dos dias mais importantes para os casais e, claro, todos querem estar impecáveis do início ao fim — principalmente as noivas. Sempre prezando seu estilo pessoal, as noivas buscam não apenas tendências, mas produtos e maquiadores de confiança para que o resultado saia como o esperado e a maquiagem dure até o último minuto da festa.

Com um bom skincare, o uso do primer pode ser opcional. Esse produto é ótimo para preparar a pele para a maquiagem e aumentar sua durabilidade. Porém, deve-se escolher o tipo certo para atender às suas necessidades específicas, como hidratação, uniformização ou controle de oleosidade.

4. Escolha da base perfeita

É essencial para uma pele impecável no grande dia. Opte por uma base com ótima cobertura, acabamento matte aveludado e que dure o dia todo. Existem, no mercado, bases com 24 horas de duração, à prova d’água e resistentes a suor e à transferência, ideais para eventos longos.

5. Invista na finalização e retoque

Para uma maquiagem de longa duração, a finalização com pós, brumas ou séruns é indispensável. Esses produtos ajudam a manter a hidratação e a fixação da maquiagem. Aplicar pós sobre a base molhada ajuda a selar e aumentar a durabilidade dos produtos. Utilize um pó solto translúcido para finalizar e retocar a maquiagem ao longo do dia, se necessário.

6. Escolha o batom marcante

Escolha um batom que seja da sua cor favorita e que sempre será lembrada. Para aumentar a durabilidade, use um lápis labial da mesma cor ou mais escuro, aplique uma camada fina do batom e sele com pó translúcido antes de aplicar mais uma camada. Leve o batom com você para possíveis retoques durante o dia.

7. Busque referências reais

Buscar referências conforme o seu tipo de pele e cabelo é fundamental para ter expectativas reais, pois, segundo Larissa Veratti, esses dois elementos influenciam o resultado. “Além de cada noiva ter o seu estilo próprio, de acordo com suas preferências, não podemos ignorar que o tipo de pele e cor de cabelo impactam diretamente a maquiagem. É comum que noivas busquem referências para seu grande dia; no entanto, uma maquiagem que fazemos em uma noiva pode ter um resultado completamente distinto em outra”, conclui a maquiadora profissional.

Por Janayna Villani