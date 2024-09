Briga de trânsito acaba em acidente com carro sem motorista; vídeo

Motorista deixa carro no meio de um viaduto no Rio de Janeiro após briga de trânsito e provoca acidente; confira vídeo

Um vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, 26, viralizou ao mostrar dois homens discutindo no meio do trânsito até um deles sair do carro e deixar veículo sem motorista no Viaduto Negrão de Lima, no Rio de Janeiro.

O condutor da moto teria arremessado objetos em direção à janela do carro. Revoltado, o homem deixou seu carro sem motorista e começou a correr atrás do motoqueiro com quem tinha discutido, causando acidentes.