Chacina em PE: três adultos e uma criança são mortos a tiros

Testemunhas contaram que a mulher identificada como Vanuza Raíssa Santos de Oliveira, de 28 anos, tia da criança, estava bebendo na frente de casa com o namorado, Eduardo Florêncio da Silva, 25, e com um amigo dele, Pedro Henrique Santana dos Santos, 19, quando três homens armados chegaram, atiraram e fugiram.

Lohanny Sophia dos Santos, de 6 anos, que estava internada em estado grave no Hospital da Restauração, na área central do Recife, teve o óbito confirmado na madrugada deste domingo, 22.

A polícia procura pistas para identificar os autores da chacina que deixou três adultos e uma criança mortos no município de Bezerros, no Agreste de Pernambuco . O crime ocorreu na noite da última sexta-feira, 20.

Familiares da menina e da tia estiveram, nesta manhã, no Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, para liberação dos corpos.

O crime aconteceu na Rua Júlio César, no bairro de Mororó. Os três adultos morreram na hora. Já a criança, que estava no colo da tia, foi socorrida por um primo e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bezerros. Devido à gravidade, ela foi transferida para a Restauração , onde faleceu.

Chacina em PE: investigação

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o crime foi registrado pela Delegacia de Caruaru. Mas não deu detalhes sobre possíveis autores e motivação para a chacina.



No texto, além de confirmar as mortes, a corporação disse apenas que "as investigações seguem até o esclarecimento do crime".

Também em nota, a Prefeitura de Bezerros declarou que "lamenta o falecimento de Lohanny Sophia dos Santos, de apenas 06 anos de idade, que morava no Bairro do Mororó. Lohanny era estudante da Escola Municipal José de Góes".