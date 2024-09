PF monitora sites que cobram taxa para intermediar obtenção de passaporte

Polícia Federal retoma agendamento online para emissão de passaporte Crédito: © Polícia Federal/ Divulgação

A Polícia Federal (PF) passou a monitorar sites que cobram taxas de até R$ 149 para intermediar a obtenção de passaporte. O órgão recebeu queixas de pessoas que fizeram Pix para essas empresas pensando que estavam pagando o valor do passaporte. Depois, foram surpreendidas com a cobrança oficial. As informações são do g1. O documento deve ser solicitado diretamente no site da PF sem a necessidade de intermediários e nem de pagamentos de taxas extras. O único valor a ser pago é a taxa de emissão de R$ 257,25. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os sites dizem prestar uma “consultoria” e cobram uma taxa adicional, além da cobrança oficial. O que fazem, na verdade, é coletar os dados pessoais e documentos para preencher no site da PF — local correto para o procedimento que pode ser feito pelo próprio requerente.

Em nota, a PF esclareceu que, "caso sejam identificadas práticas ilícitas, tomará as medidas cabíveis para investigar e responsabilizar os envolvidos". Também orienta a população a utilizar apenas os canais oficiais da instituição evitando intermediários.

"A Polícia Federal informa que monitora a atuação dessas empresas e orienta os cidadãos a utilizarem exclusivamente os canais oficiais da instituição para agendamentos e pagamento de taxas relacionadas à emissão de passaportes, evitando intermediários", diz a nota. As pessoas chegam a esses intermediários por meio do mecanismo de busca Google, quando procuram por "tirar passaporte" ou "agendar passaporte". A ferramenta tem listado os sites patrocinados no topo dos resultados. O POVO testou na prática ao digitar no Google a frase “tirar passaporte”: o resultado mostra que os sites oficiais governamentais (gov.br) aparecem abaixo de três sites patrocinados que prestam serviço de “despachante", levando assim as pessoas a clicarem em sites não-oficiais.

Pesquisa "tirar passaporte" feita no site de buscas Google no dia 22 de setembro de 2024. Crédito: O POVO Uma das empresas que cobram taxa para intermediar a obtenção de passaporte, a AWF Serviços ("agendamentoserviços.online"), recebeu 258 reclamações no site ReclameAqui nos últimos seis meses. “Pesquisei sobre emissão de passaporte e entrei no site do google, onde na primeira página tem a opção de emitir ou renovar passaporte. Pedem todos os dados e gera uma taxa de R$ 149,00 que em nenhum momento fala sobre consultoria e que depois haverá outra taxa para a polícia federal”, desabafou um usuário em uma queixa registrada no site ReclameAqui na quinta-feira, 19.