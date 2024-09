Família encontra câmera em banheiro de apartamento onde mora há quatro anos

Uma família que mora há quatro anos em um apartamento alugado descobriu uma câmera no teto do banheiro do imóvel. O fato aconteceu em Praia Grande, litoral de São Paulo.

De acordo com Angelica Bitu do Carmo, que mora no apartamento com o marido e o filho bebê, o equipamento foi achado por acaso pelo companheiro, enquanto ele trocava a lâmpada do cômodo.

Ela decidiu compartilhar a história no TikTok, onde já teve mais de 280 mil visualizações.



Ainda conforme o relato da moradora, o aparelho tinha "luzes acesas" e estava ligado a uma tomada no teto.