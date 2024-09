Funcionária de academia no Rio de Janeiro denuncia aluno por injúria racial

Uma funcionária de uma unidade Smart Fit, localizada no bairro Leblon, no Rio de Janeiro, denunciou um aluno por injúria racial após ele fazer comentários sobre seu cabelo. O caso aconteceu no último dia 26 de agosto, mas ganhou repercussão nesta semana.

A funcionária do setor de limpeza, Alinny do Nascimento, de 21 anos, registrou um Boletim de Ocorrência na 14º Delegacia de Polícia (DP) contra Gilbert Gomes Leal.

De acordo com informações do portal O GLOBO, Gilbert Gomes Leal teria dito a ela que gostaria de ter "um pouco do seu cabelo para que pudesse limpar o banco onde estava sentado". O homem nega as acusações.