Acusação de racismo de jogador do Fluminense em jogo do Sub-20. Veja imagem e vídeos

Gandula e volante do Madureira dizer que Arthur, do Tricolor o chamou de escravos duas vezes. Caso foi parar na delegacia

Uma acusação de injúria racial ocorreu durante o jogo entre Madureira e Fluminense, pelo Campeonato carioca Sub-20, neste sábado (14/9), em Conselheiro Galvão, casa do Tricolor Suburbano. Afinal, durante a partida, um gandula e um jogador do Madureira, o volante Edilson, dizem que Arthur, jogador da base do Flu, chamou os dois de escravos. O jogo seguiu atéo fim e terminou 1 a 1. Mas foi só o juiz dar a partida por encerrada que os jogadores do time da casa partiram para cima de Arthur aguardando a chegada dos policiais. O jogador do Flu foi levado para a 29ª delegacia, também em Madureira, para a realização de um boletim de ocorrência.

Edilson explicou:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Ele chamou o gandula de escravo. Aí eu fui e dei uma enquadrada nele, falando que não era assim que as coisas são. Aí ele disse: “Vocês são tudo escravo”, disse.