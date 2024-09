Homem mata a ex-mulher, o caseiro e depois é morto a pauladas em MG

Um homem de 46 anos é acusado de matar a ex-mulher, Aline Moreira Niza Coutinho, em Varzelândia, a 565 quilômetros de Belo Horizonte, Minas Gerais. O crime aconteceu nesse sábado, 14, na casa dos pais da vítima e um caseiro da propriedade também morreu.

O acusado, identificado como Ronivon Alves Coutinho, teria matado a mulher, de 33 anos, e em seguida, tentou matar a filha, de 9 anos, e uma amiga dela. O caseiro tentou proteger as crianças, mas acabou sendo atingido. As informações são do G1 Minas Gerais.



Criminoso teria tentado atirar em mais uma pessoa



O caseiro foi o primeiro a ouvir os tiros e tentou socorrer as crianças. Ao encontrar com Ronivon, Valter Marques Lobato, de 45 anos, foi atingido na barriga e faleceu, de acordo com a polícia local.