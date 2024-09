Candidata a vereadora Rayane Alves e irmã são mortas no Mato Grosso

As irmãs foram encontradas mortas com ferimentos de faca e sinais de tortura. Polícia já prendeu quatro dos nove suspeitos de envolvimento no crime

Rayane Alves Porto, candidata a vereadora ao município de Porto Esperidião pelo Republicanos, e sua irmã Rithiele Alves Porto foram mortas na madrugada deste sábado, 14, após serem sequestradas na saída de um festival de pesca no Mato Grosso.

As irmãs foram encontradas mortas com ferimentos de faca e sinais de tortura, enquanto outras duas pessoas ficaram feridas. De acordo com o boletim de ocorrência, uma das vítimas conseguiu fugir e ir até a Polícia pedir socorro. As informações são do g1 Mato Grosso.

Vítimas foram torturadas pelos sequestradores

O sobrevivente contou aos policiais que havia sido sequestrado junto com outras três pessoas e foi mantido em cativeiro em uma casa na rua Marechal Cândido, no Centro de Porto Esperidião.