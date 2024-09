Tabata Amaral aciona a Justiça por crime de injúria eleitoral

O documento ainda pede que os provedores envolvidos, incluindo X (antigo Twitter) e o fórum Outer Space, sejam notificados para fornecer os registros de acesso que permitam identificar os usuários que postaram as montagens.

A reportagem constatou que o material de cunho sexual com o rosto de Tabata Amaral possui registros de circulação na internet desde os primeiros meses de 2024, voltando à tona na primeira semana de setembro. Como mostrou o projeto Comprova, desde o início do mês, as publicações com a montagem no X (antigo Twitter) somaram quase 200 mil visualizações até quinta-feira, 12 de setembro.

Procurada pelo Estadão, a assessoria da candidata confirmou que protocolou a queixa-crime na tarde dessa sexta.