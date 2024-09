Seca faz governo avaliar novo horário de verão para economizar energia

O horário de verão foi instaurado no Brasil em 1931, mas foi suspenso em 2019, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro

Na ocasião, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin , afirmou que a reimplantação do horário de verão "pode ser uma boa alternativa para você poupar energia"

O governo informou que está avaliando reimplantar o horário de verão , suspenso desde 2019, para economizar energia e aliviar a demanda do sistema elétrico nas horas de pico, em um momento em que o Brasil enfrenta a pior seca desde que há registros.

"É algo que está colocado na mesa", admitiu o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a jornalistas em Brasília.

Silveira comentou, no entanto, que a medida, que divide a sociedade, está em "fase de avaliação" devido às suas implicações no sistema energético e na atividade do país.