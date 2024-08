Governo Federal cria GT para discussão de transporte aéreo de animais

O Governo Federal do Brasil determinou a criação de um Grupo de Trabalho (GT) para a análise e proposta de melhorias no transporte aéreo de animais. A medida foi publicada nesta segunda-feira, 19, no Diário Oficial da União (DOI) e tem como objetivo atender melhor às necessidades do público em voos por todo o país.

De acordo com a Portaria Nº 397, de 16 de agosto de 2024, que regulamenta a criação do GT, o grupo deverá coletar demandas da sociedade sobre o tema, obter subsídios técnicos com órgãos competentes, bem como estabelecer novos padrões de transporte, ou alterar os já existentes.