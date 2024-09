Piiê: casal é proibido de colocar nome de faraó negro em filho

Um casal de Belo Horizonte foi impedido de registrar o filho com o nome Piiê, em homenagem a um faraó, após a justiça alegar risco de bullying

Um casal, natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, foi proibido por um cartório local de registrar seu filho com o nome desejado. O bebê, que nasceu no dia 31 de agosto, se chamaria Piiê, nome de um antigo faraó negro do Egito.

Além da negação deferida pelo cartório no qual o recém-nascido seria registrado, a justiça mineira negou a autorização do ato. A juíza que recebeu o processo negou devido à alegação de que a criança sofreria bullying, pois o nome é semelhante ao passo de balé "plié".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pela primeira vez no Ceará, criança é registrada com o nome totalmente indígena; VEJA