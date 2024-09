Presa pela polícia, Deolane Bezerra apoiou Lula nas eleições de 2022

Presa na última quarta-feira, 4, sob suspeita de envolvimento com organização criminosa especializada em jogos ilegais e lavagem de dinheiro, a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra apoiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha que ou levou de volta à Presidência da República, em 2022.

Deolane esteve com Lula em 2022 e a esposa Janja e declarou apoio ao petista. Com a prisão da influenciadora, críticos do presidente utilizaram imagens dos encontros para ironizar a relação entre os envolvidos.