Maidê Mahl: o que se sabe do caso da atriz e qual seu estado de saúde

A atriz Maidê Mahl foi encontrada nesta quinta-feira, 5, após passar três dias desaparecida em São Paulo.

A Polícia Civil encontrou a jovem em um quarto de hotel na Zona Sul da cidade “muito lesionada e com respiração fraca”, de acordo com a diretora do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), delegada Ivalda Aleixo. As informações são do portal g1 São Paulo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Maidê Mahl: atriz foi encontrada com ferimentos no corpo

A atriz foi encontrada desacordada em um quarto de hotel e a polícia teve que arrombar a porta para entrar no cômodo. Mahl apresentava ferimentos por todo o corpo e dificuldades para respirar.