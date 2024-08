Com publicação e marcação no "X", STF dá 24 horas para Elon Musk indicar representante legal no Brasil

MINISTRO Alexandre de Moraes e Elon Musk, dono da plataforma X Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF e Sergei GAPON / AFP

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, intimou o bilionário e dono da rede social X (antigo Twitter), Elon Musk, na noite desta quarta-feira, 28. Intimação foi publicada em postagem onde o STF marca o empresário na sua própria rede social.

@GlobalAffairs @elonmusk Mandado de intimação pic.twitter.com/gQUwNCy1Cr August 28, 2024

O mandado propõe que Musk indique um novo representante legal da rede social no Brasil em um prazo de até 24 horas. Caso haja o descumprimento, a rede social poderá ser suspensa do País. No dia 17 deste mês, Elon Musk anunciou que fechou o escritório da X no Brasil por conta da “censura” do ministro Moraes. De acordo com a Agência Brasil, atualmente a empresa não possui um representante legal no País.