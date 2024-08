Elon Musk reage a postagem de Glenn Greenwald sobre denúncias contra Moraes

O bilionário Elon Musk respondeu a um tweet do jornalista Glenn Greenwald sobre a reportagem publicada no jornal Folha de S.Paulo que aponta que o ministro do Supremo Tribunal Federa (STF), Alexandre de Moraes, teria ordenado de forma não oficial a produção de relatórios por parte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Moraes, por sua vez, diz que TSE tem "poder de polícia" e que relatórios solicitados foram "oficiais e regulares".

Em um texto em inglês, o jornalista norte-americano radicado no Brasil escreveu no X (antigo Twitter): "O juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil que supervisiona seu regime de censura repressiva e outros atos autoritários é Alexandre de Moraes. Obtivemos 6 gigabytes de sua equipe entre seus principais assessores - áudios, mensagens, textos - e começamos a reportar hoje as revelações na Folha."