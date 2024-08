Elon Musk anuncia encerramento das operações do X no Brasil

A rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, encerrará suas operações no Brasil, anunciou neste sábado (17) Elon Musk, proprietário da plataforma, embora o serviço continue disponível para os usuários brasileiros.

"Devido às exigências da 'Justiça' @Alexandre no Brasil, que nos exigiriam violar (em segredo) as leis brasileiras, argentinas, americanas e internacionais, o X não tem alternativa a não ser encerrar nossas operações locais no Brasil", publicou Musk, referindo-se a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O grupo declarou que foi forçado a tomar essa decisão para "proteger a segurança" de seu pessoal no Brasil e disse que Moraes havia "ameaçado" seu representante legal no país com "prisão" em caso de descumprimento das decisões de "censura" da rede social, as quais seriam destinadas a bloquear conteúdos.