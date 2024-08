Idoso perde tudo após fogo de queima de lixo invadir sua casa no RJ

Altamira Lourenço, de 65 anos, perdeu tudo no incêndio que atingiu a Pedra do Sapo, no Complexo Alemão, na última sexta-feira, 23 Crédito: Uendel Vinicius/Voz das Comunidades

O autônomo Altamiro Lourenço, 65, estava dormindo quando sua casa começou a pegar fogo. O incêndio aconteceu na última sexta-feira, 23, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. "Comecei a gritar e o pessoal veio me ajudar por causa do fogo. Eu não conseguia acordar, acordei meio aéreo porque eu estava no meio do fogo", lembrou ele. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Foi então que os moradores da comunidade se juntaram para tentar apagar o fogo com baldes de água, enquanto esperavam a chegada do Corpo de Bombeiros.

Mesmo assim, aquilo que seu Altamiro conquistou com tanto suor, foi consumido pelas chamas. “Eu não sei o que vou fazer da minha vida. Eu não sei por onde começar”, lamentou em entrevista ao g1-RJ. Queima ilegal de lixo Segundo testemunhas, o incêndio chegou até a casa de seu Altamiro após um homem ter ateado fogo em um monte de lixo próximo a uma área de vegetação. O tempo seco e o vento espalharam as chamas no local da Pedra do Sapo, que em seguida atingiram a casa do idoso. Ainda, de acordo com informações do g1-RJ, os Bombeiros do quartel de Ramos começaram o trabalho por volta das 15 horas da sexta, pedindo reforço ao quartel da Penha uma hora depois. Apesar dos esforços, à noite o fogo ainda não havia sido totalmente controlado.

A queima de lixo é considerada crime, segundo a Lei de Crimes Ambientais. Na norma, é descrito como crime o ato de causar poluição que coloque em risco a saúde humana, a segurança dos animais ou destrua a flora. A pena para o crime é de até quatro anos de reclusão, com penalidades mais brandas em casos onde não houve intenção e penas maiores em situações mais graves. LEIA MAIS | Incêndio atinge terreno baldio na Praia de Iracema, em Fortaleza