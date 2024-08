Em homenagem a brigadistas, prédio de Fortaleza recebe mural com tinta feita de cinzas de queimadas florestais

Um prédio do conjunto residencial Alto da Paz, localizado no bairro Cais do Porto, em Fortaleza, ganhou um mural de graffiti na terça-feira, 6, em homenagem aos brigadistas florestais que combatem as queimadas no Brasil. As tintas utilizadas na obra foram feitas a partir das cinzas de florestas queimadas no País.

A ação faz parte do Festival Paredes Vivas - Edição Cinzas da Floresta, que está desenvolvendo ações de educação artística e socioambiental em cinco capitais do Brasil: Campo Grande, Fortaleza, Goiânia, Belém do Pará e São Paulo.