Homem passa mal e tem convulsões após se intoxicar com cloro enquanto limpava banheiro de casa

Homem passal mal e tem duas convulsões após se intoxicar com cloro enquanto limpava banheiro de casa Crédito: Reprodução/UOL

"Havia misturado o cloro com o desinfetante, percebi que caiu produto demais, mas continuei a faxina. Conforme fiquei inalando aquele cheiro, comecei a me sentir mal. Até que eu caí no chão, de barriga para cima e comecei a convulsionar", continua. Após os dois episódios de convulsão, a esposa de Raphael o levou até o hospital, onde ele foi medicado com antialérgico e adrenalina, ficou em observação e, horas depois, foi liberado. Especialistas destacam que os produtos de limpeza comercializados no Brasil de forma regular são seguros, mas é preciso tomar atenção com a forma de utilização. Por isso, é importante ler os rótulos.